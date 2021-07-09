09 Июля 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Выросло число россиян, не одобряющих деятельность Навального

В России снижается уровень одобрения деятельности Алексея Навального (в сентябре 2020-го – 20%, сейчас – 14%), при этом число неодобрительно настроенных к нему граждан растет (62% против 50%). Таковы данные опроса "Левада-центра"*.

Больше всего одобрения Навальный получает у молодежи, тогда как люди старшего возраста чаще настроены к нему негативно.

"Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 6% одобряют Алексея Навального, 71% – не одобряют. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, 30% одобряют деятельность Навального, 45% – не одобряют", - говорится в отчете социологов.

Примечательно, что число россиян, которые поддерживают и не поддерживают решение суда о признании организаций Навального экстремистскими, сопоставимо: 32% - поддерживают, 27% - не поддерживают. 38% эта тема вообще безразлична.

Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

*"Левада-центр" – входит в реестр НКО-иноагентов.

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Теги: алексей навальный, одобрение, россияне, рейтинг



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