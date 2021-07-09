Автомобильный ад: в Екатеринбурге из-за реконструкции 11 раз перекроют Макаровский мост

В Екатеринбурге для реконструкции второй очереди Макаровского моста рабочие за 2 месяца перекроют его 11 раз. Перекрытия будут начинаться с пятницы и до понедельника каждую неделю до сентября 2021 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом во время осмотра хода перестройки сооружения рассказал заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского управления капитального строительства Евгений Бакиров.

Управленец объяснил необходимость перекрытий тем, что в случае, если движение не перекрывать, вибрации от движущегося транспорта не дадут бетону, используемому при работах, "застыть". Тогда возможен брак в конструкциях и придется разбирать части моста.

"Закрытие моста обусловлено технологией строительства и технологическими процессами, для того, чтобы исключить вибрацию от транспорта, в частности от трамваев. Будут проводиться работы по бетонированию диафрагм арочных строений и по бетонированию пролетных строений в балочной части", - отметил Бакиров.

Как стало известно, первые перекрытия намечены на 10 и 11 июля и на 24 и 25 июля. График перекрытия моста с пятницы и до понедельника будет продолжаться в июле, августе и в сентябре.

В настоящий момент на мосту выполнен комплекс работ по переустройству инженерных сетей. Выполнены работы по устройству набивных свай. Также сделаны железобетонные работы по аркам и по установке опор. Семь из восьми арок уже готовы. Низководные мосты через год будут полностью демонтированы. Они возведены для строительства.

Ожидается, что до конца года автомобильное движение по второй очереди моста будет запущено.

Мост реконструируют уже в течение четырех лет, первая очередь уже запущена, целиком объект планируют сдать к трехсотлетию Екатеринбурга и к Всемирной универсиаде в 2023 году.