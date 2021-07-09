Автомобильный ад: в Екатеринбурге из-за реконструкции 11 раз перекроют Макаровский мост

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Автомобильный ад: в Екатеринбурге из-за реконструкции 11 раз перекроют Макаровский мост

В Екатеринбурге для реконструкции второй очереди Макаровского моста рабочие за 2 месяца перекроют его 11 раз. Перекрытия будут начинаться с пятницы и до понедельника каждую неделю до сентября 2021 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом во время осмотра хода перестройки сооружения рассказал заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского управления капитального строительства Евгений Бакиров.

Управленец объяснил необходимость перекрытий тем, что в случае, если движение не перекрывать, вибрации от движущегося транспорта не дадут бетону, используемому при работах, "застыть". Тогда возможен брак в конструкциях и придется разбирать части моста.

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Закрытие моста обусловлено технологией строительства и технологическими процессами, для того, чтобы исключить вибрацию от транспорта, в частности от трамваев. Будут проводиться работы по бетонированию диафрагм арочных строений и по бетонированию пролетных строений в балочной части", - отметил Бакиров.

Как стало известно, первые перекрытия намечены на 10 и 11 июля и на 24 и 25 июля. График перекрытия моста с пятницы и до понедельника будет продолжаться в июле, августе и в сентябре.

В настоящий момент на мосту выполнен комплекс работ по переустройству инженерных сетей. Выполнены работы по устройству набивных свай. Также сделаны железобетонные работы по аркам и по установке опор. Семь из восьми арок уже готовы. Низководные мосты через год будут полностью демонтированы. Они возведены для строительства.

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что до конца года автомобильное движение по второй очереди моста будет запущено.

Мост реконструируют уже в течение четырех лет, первая очередь уже запущена, целиком объект планируют сдать к трехсотлетию Екатеринбурга и к Всемирной универсиаде в 2023 году.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Макаровский мост, реконструкция, Екатеринбург, перекрытия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети