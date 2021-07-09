09 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.votpusk.ru

Литва начала возводить ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией

Литовская армия начала устанавливать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, чтобы сократить поток мигрантов из этой республики.
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Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что ограждение будет установлено на самом "мигрантоопасном" участке в 30 километров. А министр обороны Арвидас Анушаускас надеется, что колючая проволока позволит резко уменьшить поток мигрантов.

2 июля Литва из-за ситуации с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. В правительстве Литвы считают, что это все организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за антибелорусской позиции Вильнюса.

На 12 июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил о созыве заседания Совета нацбезопасности по этому поводу.

МИД Литвы обратился за помощью к Турции, так как турки должны знать основную часть мигрантов, полагают в Вильнюсе, ведь большинство мигрантов прибывают из Турции. Непонятно только, при чем тут Лукашенко.

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Теги: Белоруссия, Литва, мигранты, граница



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