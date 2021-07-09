09 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
ГИБДД (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли водителя, который разбил три машины и скрылся

Полицейские Екатеринбурга разыскали водителя, разбившего несколько машин и скрывшегося с места ДТП.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось поздно вечером 8 июля напротив дома 220 по улице Луначарского: водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и врезался в припаркованные "Форд Фиеста", "Форд Мондео" и "Ниссан". После этого сидевший за рулем "семерки" и его пассажиры скрылись, бросив свой автомобиль на месте происшествия.

В ГИБДД сумели установить водителя: им оказался 18-летний житель Екатеринбурга. Сам он пояснил, что 8 июля его друг купил данную машину по объявлению с целью дальнейшей перепродажи. После покупки они откатили ВАЗ в автосервис для устранения технических неисправностей.

После ремонта парни решили прокатиться, чтобы проверить автомобиль, и устроили ДТП. Испугавшись ответственности, они скрылись с места аварии. Также молодой человек пояснил, что ранее водительское удостоверение никогда не получал. В момент инцидента вместе с ним в салоне находились его четверо 18-летних друзей.

Сотрудниками полиции автомобиль был помещен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлено несколько административных материалов.

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Теги: водитель, ДТП, Екатеринбург



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