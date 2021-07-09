09 Июля 2021
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Общество В России
Виталий Милонов (2014) | Фото:nazaccent.ru

Виталий Милонов призвал девушек не выходить замуж за антипрививочников

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что девушкам стоит держаться подальше от мужчин-антипрививочников.

"Мужик, который бегает и боится прививки, — он так себе мужик. Если медицина (медотвод по показаниям врача — прим. ред.), да, вопросов нет. Как говорится, здесь ничего позорного или стыдного нет. Если мужчина читает идиотские публикации отставной козы барабанщиков в "Одноклассниках" от международной группы врачей из кривого, косого и немого, которые там выявили, что "Спутник V" не работает, ну зачем за идиота замуж выходить, если он такую ерунду читает? Завтра он пойдёт к гадалке", - предостерег Милонов в эфире радио "Говорит Москва".

Милонов полагает, что у людей могут быть весомые аргументы не прививаться, но отказ от вакцинации без особой причины он считает признаком эгоизма.

"Конечно, разные есть ситуации, есть люди, которые не вакцинируются по разным причинам, с разными показаниями, поэтому глобально и тотально этого требовать, наверное, не стоит, но максимально нужно этого добиваться. <…> Если супруг ответственно относится к своей любимой женщине, если он говорит, что он будет её надёжным защитником и опорой, но без видимых на то причин отказывается защитить себя от коронавируса… Это что значит? Зачем ей больной? Она выйдет за него замуж, он на ней женится, отпразднуют, и он заболеет вместо того чтоб работать, вместо того чтоб обеспечивать безопасность семьи, заниматься праведными делами, думать о детях — он у неё будет болеть. Он свой эгоизм, свою собственную "хотелку" ставит выше, чем ответственность, это просто показатель. Это иллюстрация", - заключает парламентарий.

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Теги: виталий милонов, антипрививочники, ковид-диссиденты, брак



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