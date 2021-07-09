«Медуза» и Шевченко заплатят Евгению Пригожину

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Мосгорсуд вынес дополнительные решения по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к журналистам Максиму Шевченко и Илье Косыгину.

Суд обязал ответчиков компенсировать бизнесмену судебные расходы. Также Шевченко и Косыгин обязаны удалить ранее распространенные порочащие сведения о Пригожине. Помимо этого, ответчики должны выплатить истцу неустойку за неисполнение судебного вердикта.

Учредитель издания «Медуза» (внесено в список СМИ-иноагентов) Косыгин возражал против взыскания неустойки, поскольку ресурс оперативно удалил порочащую информацию из сети. Однако суд не удовлетворил апелляцию ответчика.

Напомним, в мае Мосгорсуд удовлетворил иски предпринимателя Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Шевченко. Как следует из судебного вердикта, корреспондент обязан выплатить в пользу бизнесмена 100 000 рублей, а также возместить затраты на уплату госпошлины.