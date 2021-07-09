Стало известно о новом фигуранте в деле экс-губернатора Пензенской области

В уголовном деле экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева появился новый фигурант. По данным телеграм-канала Baza, это гендиректор крупной фармацевтической компании "Фармстандарт" Григорий Потапов.

По данным СК, Потапов находился в доверительных отношениях с бизнесменом Борисом Шпигелем, пользовался его связями в пензенской администрации и неоднократно давал взятки Белозерцеву. Взамен тот якобы покровительствовал работе "Фармстандарта". За дачу взятки в особо крупном размере Потапову грозит до 15 лет лишения свободы.

"Фармстандарт" производит множество известных лекарств и осуществляет поставки по госзакупкам. Недавно ВОЗ опубликовала замечания к одному из производств "Cпутника V" в России — предприятию "Фармстандарт — Уфимский витаминный завод" в Уфе.

Экс-губернатор Пензенской области был задержан в марте. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.