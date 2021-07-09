Логисты смогут повысить квалификацию в проекте "Газпром нефти"

"Цифровые закупочные сервисы", совместное предприятие "Газпромнефть-Снабжения" и Электронной торговой площадки "Газпромбанка", запустили академию Isource для обучения в сфере закупок, логистики и снабжения. Тренерами в образовательном проекте выступают эксперты "Газпром нефти". Академия планирует обучать до 3 тысяч специалистов ежегодно к 2023 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



По словам Анны Мироновой, заместителя директора дирекции по закупкам и капитальному строительству "Газпром нефти", в последние годы наблюдается эволюция функции закупок, трансформация ее роли в бизнесе. "Это уже не административная, поддерживающая функция, но ключевое звено в цепочке бизнес-процессов компании. Новые экономические вызовы формируют новую реальность, и наша задача, чтобы оставаться на пике этих изменений, меняться самим и делиться своей экспертизой с рынком. Уверена, программы будут интересны как новичкам в профессии, так и руководителям с опытом работы", – добавила она.



Специалисты по закупкам и логистике могут учиться в Academy Isource на 4 уровнях – от базового до стратегического. На базовом этапе их познакомят с теорией закупочной деятельности. На продвинутом, профессиональном и стратегическом уровнях специалисты изучат отдельные области закупок, управление проектными командами и стратегическое планирование. Форматы обучения предполагают видеолекции, офлайн-занятия, интерактивные онлайн-курсы, подкасты и марафоны.



Academy Isource входит в экосистему цифровых решений для специалистов по логистике Isource. Слушатели академии смогут также обучаться работе с цифровыми продуктами для закупок, мониторинга изготовления и доставки товаров, управления складами.