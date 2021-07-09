09 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Потоп в Верхней Салде (2021) | Фото: vk.com/saldanews, Алексей Долгополов

МЧС предупредило свердловчан о возможных потопах в регионе в эти выходные

Выходные на Среднем Урале снова обещают дожди и сильный ветер. ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение, в рамках которого граждане должны быть готовы к возможному затоплению некоторых территорий.

"Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Находясь дома при грозе, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Гражданам рекомендовано отказаться от поездок на природу, походов, сплавов и поездок на длительные расстояния. В случае ЧС необходимо обратиться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, на этой неделе в регионе затопило несколько населенных пунктов. В Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде ввели режим чрезвычайной ситуации, работал оперативный штаб. По состоянию на 9 июля вода ушла из всех подтопленных домов и придомовых территорий. Сейчас спасатели с помощью местных властей продолжают работы по уборке мусора с улиц и дворов, а также откачку воды из подвалов и просушку жилых домов. По поступающим заявкам жителям оказывается адресная помощь.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от наводнения уральцы получат по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Позже был определен размер остальных компенсаций.

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Теги: потоп, штормовое предупреждение, МЧС



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