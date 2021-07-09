09 Июля 2021
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Политика В России
(2015) | Фото: kremlin.ru

Лавров: Россия не будет вмешиваться, пока обострение в Афганистане не выходит за границы

Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Однако российские власти обеспокоены возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, добавил министр.

"Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Напомним, МИД России начал переговоры с представителями движения "Талибан" (*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России). Накануне консультацию с делегацией "Политического офиса Движения талибов" провел спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Ранее Лавров заявлял, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, Россия пристально следит за ситуацией в этой стране. По его словам, Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия. Также министр ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.

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Теги: сергей лавров, афганистан



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