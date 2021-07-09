09 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области будут судить банду, грабившую военнослужащих

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в вымогательствах у военнослужащих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в Миассе и Чебаркуле в 2018 – 2020 гг. совершили вымогательства с применением насилия, угон автомобиля "Шевроле Круз", разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, а также мошенничество в отношении военнослужащих, проходящих службу по контракту в танковой дивизии в Чебаркуле.

По делу проходит 32 потерпевших. Ущерб составил свыше 1,3 млн рублей.

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Теги: суд, банда, вымогательство, военнослужащие,



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