09 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

"QR-коды – это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей" - Онищенко

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что введение QR-кодов для посещения общественных мест – "это неплохо".

"QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - цитирует Онищенко РИА Новости. О каких "других целях" идет речь он не сказал.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что QR-коды для посещения ресторанов получили уже около 3 млн горожан.

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Теги: геннадий онищенко, qr-коды, москва



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