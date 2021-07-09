"QR-коды – это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей" - Онищенко

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что введение QR-кодов для посещения общественных мест – "это неплохо".

"QR-коды - это неплохо. Это хорошая тренировка, которая нам пригодится и для других целей", - цитирует Онищенко РИА Новости. О каких "других целях" идет речь он не сказал.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что QR-коды для посещения ресторанов получили уже около 3 млн горожан.