09 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Текслер ввел режим ЧС в Челябинской области из-за лесных пожаров

В Челябинской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В пресс-службе отметили, что этот особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

В регионе продолжают действовать три очага природных пожаров. Общая площадь возгорания составила 4 тыс. 800 га. Под угрозой остаются четыре населенных пунктов - посёлки Запасное, Новокаолиновый, Париж, а в населенном пункте Джабык продолжается эвакуация жителей. Из-за сильного ветра огонь уже перекинулся на жилые строения. Людей вывозят на автобусах и электропоезде.

лесной пожар в Карталинском районе(2021)|Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

На ликвидацию этого пожара дополнительно направили борт Ил-76 МЧС России, а также 150 человек и 19 единиц техники.

По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин лично выехал в пункты временного размещения граждан с целью выяснения имеющихся проблем. Ситуация с лесными пожарами находится на контроле в прокуратуре области. Также поставлен на контроль ход расследования трех уголовных дел по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере).

Напомним, МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов в Челябинской области. Привлечено более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд РЖД, самолет Бе-200 и специальный вертолет Ми-8.

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Теги: лесной пожар, Алексей Текслер, режим ЧС,



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