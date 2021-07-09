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Политика Приволжский ФО Пермский край
Алексей Бурнашов, депутат Госдумы от Пермского края (2016) | Фото: facebook.com

В отношении депутата Бурнашова было составлено три административных протокола

В отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова было составлено три административных протокола, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на свой источник.

Один протокол составлен в связи с отказом Бурнашова дуть в трубку алкотестера, второй в связи с отказом от дальнейшего медосвидетельствования, третий протокол составлен по факту отстранения депутата от управления транспортным средством.

Напомним, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым.

Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".

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Теги: Алексей Бурнашов, задержание



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Ранее 08.07.2021 19:54 Мск "Единая Россия" жестко высказалась о задержании Бурнашова за пьяное вождение
Ранее 08.07.2021 16:30 Мск В Перми за нарушение ПДД и сопротивление силовикам задержан депутат Госдумы от региона Алексей Бурнашов


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