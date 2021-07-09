09 Июля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале нашли новый эпизод по делу о краже чиновником 29 млн из бюджета

В рамках расследования кражи денег в администрации Надымского района и правительства Ямала найдены новые эпизоды, сообщили Накануне.RU в ямало-ненецком окружном управлении СКР.

Одна из фигурантов попала под "уголовку" – ей вменили легализацию добытых преступным путём денег. По данным следствия, в 2019 г. Замглавы Надымского района вступил в преступный сговор с руководителем МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта". Криминальный дуэт заставил сотрудников муниципального учреждения подписать несоответствующие действительности акты приёмки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара "Стрижова", в рамках исполнения муниципального контракта, стоимость работ по которому – 29 млн руб. Поступившую субсидию в руководитель управления и чиновник растратили в пользу одной из компаний, полагает следствие.

Глава коммерческой организации часть незаконно полученной суммы перечислила на оплату фиктивного договора поставки строительных материалов, хотя на самом деле продолжала владеть ими. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ранее бывшему заместителю главы района и руководителю управления предъявлено обвинение в хищении вверенного имущества, а главе компании – в пособничестве в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

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Теги: Экспертгрупп, замглавы Надымского района, арест



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