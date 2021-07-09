В Нижнем Тагиле при реконструкции сквера обнаружили старинное захоронение. Предположительно, Демидовых

Строители во время работ на одном из участков стройплощадки за сквером ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле обнаружили старинное захоронение, которое могло быть частью родовой усыпальницы Демидовых. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе местной администрации.

"Колесо трактора провалилось, и под ним оказалось захоронение. Сейчас его надо идентифицировать. Пока сложно сказать что это, можно только догадываться. Известно, что на этом месте располагалась Выйско-Никольская церковь. В 60-х годах она была снесена. Позже здесь построили дворец культуры "Юбилейный". Я не исключаю вариант, что это могут быть останки Демидовых. Скоро сюда подъедут археологи, составят все необходимые акты. Наши музейные сотрудники тоже включились в работу. Временно на этом участке прекращаем благоустройство, но сквер продолжаем реконструировать. Будем ждать, что нам скажет экспертиза", - сообщил Владислав Пинаев.

На данный момент строительные работы на участке приостановлены, а территория находится под видеонаблюдением и охраной. Сотрудники музея, прибывшие на площадку, отметили, что находка является погребением 19 века – остатки мраморной плиты. Музейщики поблагодарили администрацию города за прекращение работ и возможность профессионалам провести все необходимые процедуры.

"Ранее, приблизительно на этом месте, находился Выйско-Никольский храм, в цокольной части которого располагалась крипта – родовая усыпальница Демидовых. В ней были захоронены семь человек – трое детей и четверо взрослых людей. Сначала надо выяснить, является ли этот провал частью крипты, является ли это захоронением Демидовых либо каких-то других людей, которые проживали в Нижнем Тагиле в тот период. Будем поднимать документы, сопоставлять карты, схемы. И думаю, что все вместе мы узнаем истину", - рассказала директор МКУК "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" Эльвира Меркушева.

Она также отметила символичность найденной находки с временем ее обнаружения. Напомним, что в канун 300-летия Нижнего Тагила в этом сквере буквально недавно заложили камень мемориальной часовни в память о Демидовых. Хотя директор музея-заповедника не исключает и того, что строители обнаружили и чье-то другое захоронение.

В ближайшее время на раскопе начнут исследования сертифицированные археологи из Екатеринбурга, а также другие специалисты, имеющие допуск и разрешение на работу с такими объектами.

Напомним, что похожий случай недавно произошел и в Екатеринбурге. На территории парка "Зеленая роща" снова обнаружили фрагменты старых костей, которые могут принадлежать человеку.

Напомним, что в 2019 г. на территории парка "Зеленая роща" был обнаружен объект археологического наследия: кладбище XIX - начала XX веков. Захоронения размещались вокруг собора, но преимущественно с северной, западной и восточной стороны. Кладбище постепенно разрасталось, распространилось во второй половине ХIХ - начале ХХ века на всю северную часть монастыря и вышло за его пределы к западу. Кладбище занимало всю северную территорию Монастырской рощи ("Зеленая роща").