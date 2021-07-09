В реанимации находится почти 5 тысяч россиян с коронавирусом - Минздрав

В России растет число COVID-пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимации сейчас находится почти 5 тыс. россиян с коронавирусом – они занимают 22% всей реанимационной коечной сети, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, из почти 220 тыс. ковидных коек сейчас занято 180 тыс. Всего амбулаторное и стационарное лечение от коронавируса получают 776 тыс. россиян.

Мурашко отметил, что лавинообразное течение болезни, при котором человек попадает в реанимацию и даже на ИВЛ, теперь часто встречается не только у пожилых пациентов.

Он также добавил, что уже в нескольких регионах страны стартовала углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом. "Оценивается состояние органов-"мишеней": легкие, свертываемость крови, сердечнососудистая система. До конца 2021 планируется охватить 5,7 млн граждан, перенесших коронавирус", - рассказал министр.