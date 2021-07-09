Бывший вице-губернатор Сахалинской области Федечкин стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала его работа в издательском доме "Губернские ведомости", пишет astv.ru.

В правительстве Сахалинской области заявили, что окажут необходимое содействие следственным органам.

Напомним, в начале июня заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию. Федечкин был назначен вице-губернатором в декабре прошлого года. Он курировал информационную политику в регионе. До назначения возглавлял на Сахалине издательский дом "Губернские ведомости". В мае в издательском доме, который принадлежит правительству Сахалинской области, прошла выемка документов.

Напомним, до 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ. В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании, откуда ушел в 2020 году.