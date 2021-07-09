Число вакцинированных первым компонентом россиян приближается к 30 миллионам - Минздрав

Число привитых от коронавируса хотя бы одним компонентом в России приближается к 30 миллионам, заявил глава минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что активно вакцинируются все возрастные категории граждан.

За минувшую неделю вакцинация в целом по стране выросла в 1,8 раза, наибольший охват прививками сейчас в Белгородской области, НАО, Тыве, Чечне и Чукотке. Самый быстрый прирост вакцинации показывают Москва, Брянская область, Краснодарский край.

"Развернуто более 6 тыс. стационарных пунктов вакцинации, более 5,5 тыс. мобильных пунктов и мобильных бригад. На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в распределении вакцин, в ручном режиме идет перераспределение по регионам. Нам, конечно, хотелось бы быстрее реагировать", - сообщил Мурашко.

При этом министр заявил, что "есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации: это Владимирская область, Кабардино-Балкария и Дагестан.