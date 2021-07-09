Число вакцинированных первым компонентом россиян приближается к 30 миллионам - Минздрав

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Число вакцинированных первым компонентом россиян приближается к 30 миллионам - Минздрав

Число привитых от коронавируса хотя бы одним компонентом в России приближается к 30 миллионам, заявил глава минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что активно вакцинируются все возрастные категории граждан.

За минувшую неделю вакцинация в целом по стране выросла в 1,8 раза, наибольший охват прививками сейчас в Белгородской области, НАО, Тыве, Чечне и Чукотке. Самый быстрый прирост вакцинации показывают Москва, Брянская область, Краснодарский край.

"Развернуто более 6 тыс. стационарных пунктов вакцинации, более 5,5 тыс. мобильных пунктов и мобильных бригад. На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в распределении вакцин, в ручном режиме идет перераспределение по регионам. Нам, конечно, хотелось бы быстрее реагировать", - сообщил Мурашко.

При этом министр заявил, что "есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации: это Владимирская область, Кабардино-Балкария и Дагестан.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация от коронавируса, темпы вакцинации, михаил мурашко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети