09 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

Стал известен календарь "Автомобилиста" на новый сезон КХЛ

Сегодня, 9 июля, Континентальная хоккейная лига объявила календарь на сезон-2021/2022. Даты своих игр в регулярном чемпионате узнал и екатеринбургский "Автомобилист".

Начнет сезон команда Билла Питерса 3 сентября домашним поединком против магнитогорского "Металлурга". Затем уральцы сыграют еще один матч на своем льду против уфимского "Салавата Юлаева", после чего отправятся на первый в "регулярке" выезд из четырех встреч подряд.

Завершит чемпионат "Автомобилист" также двумя домашними матчами – против новосибирской "Сибири" и казахстанского "Барыса". Они пройдут 26 февраля и 1 марта. После этого стартует плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина.

Напомним, инвесторы ХК "Автомобилист" и руководство клуба оценили на "двойку" прошедший сезон. Тогда в первом раунде плей-офф уральская команда уступила в серии против будущего победителя турнира – омского "Авангарда".

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Теги: Автомобилист, календарь, сезон, КХЛ



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