Стал известен календарь "Автомобилиста" на новый сезон КХЛ

Сегодня, 9 июля, Континентальная хоккейная лига объявила календарь на сезон-2021/2022. Даты своих игр в регулярном чемпионате узнал и екатеринбургский "Автомобилист".

Начнет сезон команда Билла Питерса 3 сентября домашним поединком против магнитогорского "Металлурга". Затем уральцы сыграют еще один матч на своем льду против уфимского "Салавата Юлаева", после чего отправятся на первый в "регулярке" выезд из четырех встреч подряд.

Завершит чемпионат "Автомобилист" также двумя домашними матчами – против новосибирской "Сибири" и казахстанского "Барыса". Они пройдут 26 февраля и 1 марта. После этого стартует плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина.

А вот и календарь «Автомобилиста» на сезон 2021/2022!



Сохраняйте себе, чтобы ничего не пропустить 🗓 pic.twitter.com/zLsfZLSmxH — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) July 9, 2021

Напомним, инвесторы ХК "Автомобилист" и руководство клуба оценили на "двойку" прошедший сезон. Тогда в первом раунде плей-офф уральская команда уступила в серии против будущего победителя турнира – омского "Авангарда".