09 Июля 2021
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Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии закрыли из-за лесных пожаров

Вход на территорию национального парка "Ленские столбы" в Якутии с 9 июля временно закрыт из-за лесных пожаров. Об этом сообщает администрация нацпарка в инстаграме.

Лесной пожар зафиксирован в 22 км от базы Лабыйа напротив села Чкалов. Отмечается, что туристам он не представляет угрозы. В тушении пожара на территории парка задействованы более ста человек.

В Якутии действует режим ЧС. На территории Хангаласского района установлен самый высокий класс пожарной опасности.

В июне Минприроды России уличило в занижении данных о лесных пожарах как минимум два российских региона – Якутию и Иркутскую область. Глава министерства Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и "при необходимости, принять меры прокурорского реагирования".

В Якутии данные региона отличаются от информации, полученной Рослесхозом с помощью дистанционного мониторинга со спутника.

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Теги: ленские столбы, якутия, лесные пожары



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