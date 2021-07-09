09 Июля 2021
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Общество Москва
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве ежедневно госпитализируют 1700 человек с COVID-19 – это тяжелые или крайне тяжелые больные

В Москве ежегодно госпитализируют около 1700 тыс. человек с коронавирусом – это тяжелые или крайне тяжелые случаи, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с пандемией. По его словам, ситуация остается стабильно сложной.

При этом город вышел на вакцинацию порядка 110 тыс. человек в сутки, в ближайшие два-три дня число вакцинированных хотя бы первым компонентом достигнет 3,5 млн – "это солидное число, но надо продолжать работу". Собянин сообщил, что около 7 тыс. предприятий уже отчитались о вакцинации 60% сотрудников, а в целом отчеты всех организаций власти ждут к 15 июля.

По мнению Собянина, введение QR-кодов для вакцинированных и переболевших тоже дало свои результаты. Всего власти выдали около 3 млн QR-кодов для посещения ресторанов.

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Теги: сергей собянин, вакцинация, госпитализация, qr-коды



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