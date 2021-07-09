09 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Боксёрские перчатки (2018) | Фото: ozon.ru

В Первоуральске после тренировки по боксу скончался подросток

16-летний парень из Первоуральска скончался после получения травмы на тренировке по боксу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 6 июля в городской спортивной школе. Подростка госпитализировали в больницу, однако юноша так и не доехал до медучреждения, скончавшись в карете "скорой помощи".

"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в СКР.

На данный момент следователи истребовали всю необходимую документацию, регламентирующую обеспечение правил безопасности воспитанников спортивной школы и должностные инструкции ее сотрудников. Допрашиваются родственники подростка, очевидцы случившегося и иные лица. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза.

В СКР также выясняются причины и условия, которые могли привести к трагедии, с целью недопущения подобных происшествий в будущем. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления Следственного комитета.

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Теги: тренировка по боксу, смерть, подросток, СКР



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