09 Июля 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Прирост заболеваемости COVID-19 выше всего в ЦФО, СЗФО и ДФО – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала федеральные округа, которые показывают наибольший прирост по заболевшим коронавирусом – это Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный округа. По ее словам, по итогам прошлой недели прирост заболеваемости составил в стране 17%, на этой неделе рост продолжается. При этом в структуре заболеваемости произошли изменения: на Москву теперь приходится значительно меньше случаев, чем две-три недели назад, а доля регионов (за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга) составляет 52%.   

Также Роспотребнадзор беспокоят 13 регионов, где охват тестированием меньше 200 на 100 тыс. населения при среднероссийском показателе более 300. "Это плохие цифры, потому что они не дают прогнозировать ситуацию, в том числе по развертыванию коечного фонда", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Попова раскритиковала частные лаборатории, которые почти не передают на сайт Госуслуг данные о тестировании граждан, в то время как от этого зависит получение россиянами QR-кодов. Так, одна из крупных сетей делает в сутки 15 тыс. тестов, а передает в систему меньше двух сотен. Попова заявила, что нужно изменить нормативную базу, также сейчас Роспотребнадзор "работает" с такими сетями. А с Яндексом прорабатывается вопрос нанесения на карту лабораторий, которые добросовестно передают на Госуслуги данные граждан.

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Теги: анна попова, тестирование, частные лаборатории, роспотребнадзор, заболеваемость



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