В Перми продолжаются работы по благоустройству в рамках программ создания комфортной городской среды

В Перми продолжаются работы по благоустройству в рамках программ создания комфортной городской среды. Выполнение контрактов курируется депутатским корпусом городской думы.

Во дворе дома по улице Мостостроителей, 11 подрядчик завершил работу: уложен асфальт, расширена проезжая часть, сделаны дорожки к подъездам, обустроен тротуар, установлены новые лавочки и урны, организованы парковочные карманы. Жители принимают активное участие в благоустройстве дворов: высаживают цветы, красят бордюры, следят за чистотой.Там также обновят тротуар, проезд и обустроят парковочные места во дворах по ул. Клары Цеткин, 23а, Солдатова, 45. По словам депутата Дмитрия Федорова, в этом году удачно совмещены федеральные и местные программы благоустройства.

Завершены работы во дворах на Пузырева, 14 и 23. Здесь обновили дворовой проезд, обустроили тротуар, установлены новые лавочки и урны, детская площадка. Жители отметили, что работы выполнены в срок, нареканий к подрядчику нет. В ближайшее время завершится ремонт на ул. Томская, 36, 38, ул. Социалистическая, 7. Особенности - сложный рельеф, дренажная канава длиной 54 метра, съезды, разворотные карманы, лестницы. По адресам ул. Васнецова, 11, 5, 7 работы тоже подходят к завершению.

Депутат Александр Филиппов считает, что очень важен комплексный подход к ремонту. Его коллега Владимир Молоковских подчеркивает необходимость совместного с жителями контроля за состоянием дворов.

Программа по созданию комфортной городской среды является одним из приоритетных проектов российского правительства. Он был утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года и является неотъемлемой частью национального проекта "ЖКХ и городская среда". Проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского. Проект предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах благоустройства городов и поселков, сохранения исторического облика и создания современной среды для жизни.