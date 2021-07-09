09 Июля 2021
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фонд святой екатерины, баннер (2017) | Фото:фонд святой екатерины

Фонд святой Екатерины продолжает помогать людям - инвалиду купят квартиру

Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин поможет инвалиду третьей группы Алле Колтышевой купить новую квартиру в Кировском районе Екатеринбурга. Алла совсем недавно потеряла сына, а ее квартира сгорела вместе с домом, где она жила.

дом, железная дорога, ветхое жилье(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Мы уже были у Аллы Леонидовны вчера. Условия такие, что даже ремонт не поможет. О ситуации узнал председатель Фонда Игорь Алексеевич – принято решение помочь. Мы уже ищем подходящее жилье в этом же районе, надеюсь, что в ближайшие две недели будем праздновать новоселье», - комментирует решение директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

фонд святой екатерины, банер, андреев(2017)|Фото:фонд святой екатерины

Сейчас женщина ютится в комнате соседнего барака, который тоже находится в полуразрушенном состоянии. Ее приютил сосед Сергей Зинченко, которого она уже называет гражданским мужем.

жкх, инвалид, дом(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Я словно в сказку попала. Очень сложно поверить, что вот так просто люди протянули руку помощи. Мне уже вчера помогли продуктами и сказали, что помогут с жильём. Огромная благодарность Игорю Алексеевичу и Фонду святой Екатерины за поддержку», — делится эмоциями Алла Колтышева.

инвалид, ветхое жилье, жкх, пенсионеры(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

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Теги: фонд святой Екатерины, помощь инвалиду, игорь алтушкин



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