Фонд святой Екатерины продолжает помогать людям - инвалиду купят квартиру

Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин поможет инвалиду третьей группы Алле Колтышевой купить новую квартиру в Кировском районе Екатеринбурга. Алла совсем недавно потеряла сына, а ее квартира сгорела вместе с домом, где она жила.

«Мы уже были у Аллы Леонидовны вчера. Условия такие, что даже ремонт не поможет. О ситуации узнал председатель Фонда Игорь Алексеевич – принято решение помочь. Мы уже ищем подходящее жилье в этом же районе, надеюсь, что в ближайшие две недели будем праздновать новоселье», - комментирует решение директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Сейчас женщина ютится в комнате соседнего барака, который тоже находится в полуразрушенном состоянии. Ее приютил сосед Сергей Зинченко, которого она уже называет гражданским мужем.

«Я словно в сказку попала. Очень сложно поверить, что вот так просто люди протянули руку помощи. Мне уже вчера помогли продуктами и сказали, что помогут с жильём. Огромная благодарность Игорю Алексеевичу и Фонду святой Екатерины за поддержку», — делится эмоциями Алла Колтышева.