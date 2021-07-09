Волонтеры "Сима-Ленда" вторую неделю преображают набережные Екатеринбурга

Волонтеры компании "Сима-Ленд" вторую неделю продолжают прибирать набережные Екатеринбурга, преображая замусоренные территории в приятные глазу зоны отдыха. Старания сотрудников компании отметил и градоначальник Алексей Орлов, поблагодарив за неравнодушие к родному городу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В прошлую пятницу сотни неравнодушных сотрудников компании "Сима-Ленд" убрали мусор на набережной Верх-Исетского пруда. Они посыпали берег песком, установили скамейки и урны. И любимое место отдыха горожан стало гораздо уютнее. Сегодня – новые акции. Работники "Сима-Ленд" преобразили пляж в районе улицы Новостроя. Здесь появились новые скамьи и арт-объекты. И планируют сегодня же провести генеральную уборку в парке Химмаш. Зеленый и комфортный город – наша общая цель, и очень здорово, что неравнодушные жители и ответственный бизнес помогают сделать мегаполис чище и уютней", – подчеркнул Орлов.

По словам руководителя отдела эксплуатации компании "Сима-Ленд" Дмитрия Снегирева, уборка пляжа стартовала сегодня еще в 6 утра. 250 волонтеров докрасили ограждения, не забыв повесть предупреждающие таблички, очистили берег и заросли от мусора, нагрузив пятитонный грузовик, а также установили лавочки, лежаки, столики, урны и даже книжный шкаф в виде маяка, наполнив его книгами из личных домашних библиотек.

Преображение пляжа отметили и сами горожане. Так Елена и Николай часто проводят здесь время и привыкли видеть повсюду мусор, но сегодня были приятно удивлены.

"Мы живем с той стороны горы, почти каждый день приходим сюда загорать. Сегодня пришли и остолбенели: раньше здесь была сплошная помойка, у входа вообще гора мусора. Сейчас не узнаем это место, просто как день и ночь. Раньше мы лежали на плитах, а теперь осваиваем новые лежаки, такие удобные!" - рассказала пара.

К их словам присоединился и молодой отец Максим с маленьким сыном Марком, который предложил для идеальной картинки посадить деревья или установить навесы над скамейками, чтобы создать тень.