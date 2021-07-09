Песков: Контакты с талибами необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения "Талибан"* в Москву, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что эти переговоры необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД России начал переговоры с представителями движения "Талибан" (*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России). Накануне консультацию с делегацией "Политического офиса Движения талибов" провел спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

На фоне этого в Центральную избирательную комиссию России поступило требование лишить регистрации на выборах "Единую Россию". Министр иностранных дел России Сергей Лавров на съезде "ЕР" был утвержден одним из лидеров списка, с которым партия идет на выборы в Госдуму.