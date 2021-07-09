Вода покинула все затопленные свердловские муниципалитеты. Идет оценка ущерба

Вода ушла из всех свердловских муниципалитетов, пострадавших в результате сильного наводнения.

Напомним, на этой неделе в регионе затопило несколько населенных пунктов. В Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде ввели режим чрезвычайной ситуации, работал оперативный штаб.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, во состоянию на 9 июля вода ушла из всех подтопленных домов и придомовых территорий. Сейчас спасатели с помощью местных властей продолжают работы по уборке мусора с улиц и дворов, а также откачку воды из подвалов и просушку жилых домов. По поступающим заявкам жителям оказывается адресная помощь.

Также продолжается работа межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного домовладениям. Как добавили в МЧС, со вчерашнего дня начались компенсационные выплаты жителям, чье имущество пострадало от паводка.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от наводнения уральцы получат по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Позже был определен размер остальных компенсаций.