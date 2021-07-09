09 Июля 2021
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Дмитрий Песков (2015) | Фото:instagram.com/bozhenarynska

Кремль – о стопроцентной вакцинации россиян: "Хотелось бы, чтобы все были привиты"

В Кремле поддерживают пожелание главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу вакцинации от коронавируса всех россиян, а не только 60% или 80%.

"Это пожелание, к которому можно присоединиться. Хотелось бы, чтобы все были привиты. Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат, - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Всегда, к сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами и вакцинными диссидентами, это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться, чтобы подавляющее большинство население оказалось вакцинированным, надо, и, конечно, мы это будем делать".

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Теги: вакцинация, население, кремль, анна попова



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