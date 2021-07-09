09 Июля 2021
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Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске комиссия проверила ремонт трёх участков дорог

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" общественники, депутаты городской думы, специалисты департамента ЖКХ администрации Нижневартовска, сотрудники МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству" проверили, как идёт ремонт трёх участков дорог, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказал и.о. заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Сергей Лях, благодаря нацпроекту комфортнее станут основные транспортные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку. С учётом данных особенностей ремонтные работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей города.

Первым участком стал фрагмент улицы Ленина (участок в створе Индустриальной и Кузоваткина). Протяжённость обновляемого ООО "Премьердорстрой" участка – 960 м. В рамках контракта предусмотрены фрезеровка изношенного асфальтобетона, укладка выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, нанесение разметки пластичными материалами, устройство пандусов.

Как пояснил главный инженер подрядной организации Данила Хомич, сейчас идёт устройство пандусов. Дорожники на 100% выполнили укладку выравнивающего слоя. Независимая лаборатория произвела вырубку проб уложенного слоя. После получения результатов экспертизы подрядчики должны приступить к устройству верхнего слоя асфальтобетона.

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Качество и сроки выполняемых в рамках нацпроекта "БКД" работ контролируются различными надзорными органами, - рассказал Лях. – Ежемесячно осуществляют контроль представители ФКУ "Уралуправдор", подведомственной структуры Федерального дорожного агентства "Росавтодор". Также поступают запросы от окружной и федеральной Счетных палат, ФСБ, полиции. Активные вартовчане, представители депутатского корпуса также следят за выполнением работ на дорогах".

По словам депутата думы города Нижневартовска Дмитрия Великого, подрядчик на участке по улице Ленина не предусмотрел решение вопросов безопасности пешеходов. Участники выездной встречи обратились к представителям фирмы с просьбой оборудовать пандусы на время ремонта настилами, чтобы создать более удобные условия для передвижения жителей. Главный инженер компании заверил, что ситуацию исправят.

"Основываясь на личном опыте участия в общественных приемках объектов и выездных комиссиях, могу сказать, что подрядчики положительно реагируют на замечания специалистов и представителей общественности, исправляют недочеты", - поделился в ходе рейда представитель общественности Мехман Гурбанов.

Потом участники объезда прибыли на Интернациональную (участок в створе улицы Зимней и монумента "Покорителям Самотлора"). Как рассказал руководитель проекта подрядной организации ООО "Нижневартовскдорсервис" Виктор Гнатченко, работы по фрезерованию данного участка длиной в 1,9 км произведены в полном объёме. Выполнена укладка выравнивающего слоя асфальтобетона от перекрёстка улицы Зимней до железнодорожного переезда.

"Сегодня проводятся работы по оборудованию пандусов, в частности, машина занимается уборкой строительного мусора на пешеходных переходах, - пояснил Виктор Гнатченко. – Потом планируем заасфальтировать переходы, далее приступим к укладке верхнего слоя асфальтобетона".

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов отметил добросовестный подход подрядной организации в выполнении ремонтных работ, а также поинтересовался сроками ремонта дороги от памятника первопроходцам до железнодорожного переезда. На данном участке улицы Интернациональной расположен один из основных въездов в город. По словам Ляха, фирма соблюдает договоренности, работы будут производиться по ранее согласованным с инспекторами ГИБДД схемам.

"Так как этот участок находится в промышленной зоне, у нас есть возможность проводить работы в ночное время. Таким образом, мы не создадим транспортный коллапс в городе и не помешаем отдыху горожан ночью, - рассказал Виктор Гнатченко. – Планируем, что будут работать сразу два укладчика с частичным перекрытием дороги по полосам движения, постараемся не создавать жителям неудобства".

Третьей точкой притяжения стал участок улицы Ханты-Мансийская (в створе улиц Омской и Интернациональной). Подрядчиком на данном участке (протяженност – 1,5 км) выступает компания "Северавтодор". Как рассказал исполняющий обязанности начальника участка фирмы Ильдар Сабиров, ремонт ведётся в два этапа. На первом этапе – от кругового перекрестка по улице Интернациональной до улицы Мира – выполнены работы по фрезерованию, ямочный ремонт на 60% и частично уложен выравнивающий слой.

Как рассказал заместитель директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Геннадий Котляров, ход ремонтных работ усложнился на данном участке из-за дополнительной проработки проекта.

"На перекрестке улиц Ленина и Ханты-Мансийской происходит скопление воды, чтобы в дальнейшем предотвратить образование больших луж на данном участке, специалисты нашего управления совместно с представителями подрядчика прорабатывали вопрос устройства уклонов, - пояснил Геннадий Котляров. – Ливневая канализация на улице Ханты-Мансийской есть, но ливнеприемников всего четыре. Дополнительные уклоны помогут справиться с отводом воды весной и осенью".

Независимую экспертизу каждого этапа работ проводит подрядная организация. После получения положительного заключения, подрядчик приступит к выполнению следующего вида работ. Правила едины для всех участков дорог, которые обновляются в рамках национального проекта.

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Теги: Нижневартовск, ремонт, Общественная палата, контроль



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