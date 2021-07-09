Уралвагонзавод запустил промышленный 3D-принтер

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на участке цифровых технологий отдела главного металлурга предприятия запустил промышленный 3D-принтер. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, аналогичное оборудование используется лишь на нескольких предприятиях страны.

В данный момент на 3D-принтере производятся опытные формы и стержни для отливки деталей на перспективные образцы техники в рамках диверсификации производства. Устройство позволяет совершать высокоскоростную печать песчаных форм разных масштабов. К примеру, изделие максимального размера занимает всего около 16 часов.

По словам главного специалиста по цифровым технологиям отдела главного металлурга Уралвагонзавода Сергея Кощеева, печать на 3D-принтере позволяет сэкономить материальные ресурсы и время. Ещё одно преимущество - возможность оперативного исправления 3D-модели.

3D-принтер, печатающий высокопрочным ABS-пластиком, уже успешно используется на участке цифровых технологий. В скором времени ещё несколько сотрудников Уралвагонзавода пройдут обучение для работы на новом оборудовании.