09 Июля 2021
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Промышленный 3D-принтер на Уралвагонзаводе (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод запустил промышленный 3D-принтер

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) на участке цифровых технологий отдела главного металлурга предприятия запустил промышленный 3D-принтер. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, аналогичное оборудование используется лишь на нескольких предприятиях страны.

В данный момент на 3D-принтере производятся опытные формы и стержни для отливки деталей на перспективные образцы техники в рамках диверсификации производства. Устройство позволяет совершать высокоскоростную печать песчаных форм разных масштабов. К примеру, изделие максимального размера занимает всего около 16 часов.

Промышленный 3D-принтер на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

По словам главного специалиста по цифровым технологиям отдела главного металлурга Уралвагонзавода Сергея Кощеева, печать на 3D-принтере позволяет сэкономить материальные ресурсы и время. Ещё одно преимущество - возможность оперативного исправления 3D-модели.

3D-принтер, печатающий высокопрочным ABS-пластиком, уже успешно используется на участке цифровых технологий. В скором времени ещё несколько сотрудников Уралвагонзавода пройдут обучение для работы на новом оборудовании.

Промышленный 3D-принтер на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Теги: Уралвагонзавод, 3D-принтер, промышленность, производство



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