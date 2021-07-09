09 Июля 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
Лариса Ницой (2016) | Фото: www.facebook.com/larysa.nitsoi?fref=nf

Ницой жалуется, что на Украине растет "армия омосковщенных детей"

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой бьет тревогу: на Украине дети не переходят на мову и даже травят тех, кто на ней говорит.
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Сына ее подписчицы из-за чрезмерной "свидомости" выставили из игрового чата и заблокировали ему доступ.

"Крым был ничейным, поэтому его Россия и забрала", - сказали украинские подростки. А в это время украинские звезды футбола, на которых равняются украинцы (в частности, дети), дают пресс-конференции и интервью "на нормальном, на человеческом", на русском или английском, лишь бы не на украинском", - возмутилась Ницой.

Она уверена, что из-за нерешительности и приспособленчества никак не получается решить "языковую проблему". И это в то время, "когда растет армия омосковщенных детей".

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Теги: Украина, мова, ницой



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