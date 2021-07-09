09 Июля 2021
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Общество В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

К 2030 году в интернет можно будет выйти на всей территории России - Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин замахнулся на большое: пообещал к 2030 году обеспечить доступ в интернет на всей территории России.
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Во время к участникам тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon премьер-министр заявил: "Одна из основных задач государства – это устранение цифрового неравенства. В современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн – важные критерии качества жизни. Мы делаем всё необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году. А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населённых пунктах".

Также Мишустин считает, что уже к 2023 году цифровая трансформация затронет 40% отечественной экономики, ее пройдут около 650 компаний.

"В ближайшие два с половиной года по поручению президента мы переведем в цифровой формат все социально значимые государственные и муниципальные услуги, чтобы их получение было максимально удобным и необременительным для граждан. Наши федеральные ведомства уже приступили к модернизации информационной инфраструктуры, чтобы это обеспечить. Подключатся к такой работе и регионы", - добавил премьер.

Последние опросы ВЦИОМа показывают, что интернетом пользуются 84% россиян, 72% делают это ежедневно. Треть россиян проводит в сети более четырех часов в день.

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Теги: михаил мишустин, интернет, россияне, цифровизация



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