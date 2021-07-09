Бидонько: Крестного хода в Екатеринбурге не будет

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об отмене крестного хода в "Царские дни" в Екатеринбурге. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, сообщает Telegram-канал "УралLIVE".

"Никакого крестного хода (в Екатеринбурге) проводиться не будет", - сообщил Бидонько.

По его словам, решение об отмене было принято еще 8 июля, поскольку в нынешней эпидемиологической ситуации проводить масштабные мероприятия категорически нельзя.

"Кто-то, может, и придет. Но одно дело, когда кто-то придет, другое, когда кто-то организовывает. Организовываться ничего не будет, это будет запрещено. Все, кто придут, это будет незаконно" – подчеркнул вице-губернатор.

Он также отметил, что в митрополии с властями региона идут на контакт, однако окончательно их позиция будет понятна только в понедельник, после того, как они изучат все аргументы властей. "Я надеюсь, что их позиция будет совпадать с нашей", - подытожил Бидонько.

Напомним, ранее вопреки решению губернатора Евгения Куйвашева митрополит Евгений заявил, что крестный ход состоится, и сам он обязательном примет в нем участие.