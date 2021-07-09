Организация торговли не обязана вакцинировать своих сотрудников - решение суда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Перми вынес постановление о том, что торговая организация не обязана вакцинировать своих сотрудников. Решение касается вакцинации от гриппа, но правовая конструкция аналогична вакцинации от ковида. Документ опубликован на сайте "Стоппаника".

Отмечается, что ООО "Элемент-Трейд" обратилось в арбитражный суд с заявлением к Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о признании недействительным пункта 1 предписания № 66-15-14/12-18952-2020 от 26.10.2020 о вакцинации от гриппа своих сотрудников. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 19.01.2021 эти требования были удовлетворены.

Роспотребнадзор подал апелляцию, ссылаясь на постановление главного санитарного врача Свердловской области от 14.08.2020 № 05-24/6, принятым в соответствии со ст. 51 Закона № 52-ФЗ, ст. 9 "Закона об иммунопрофилактике". Постановление предусматривает обеспечение охвата прививками взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники торговли, общественное питание и т.д.). То есть там считают, что постановление нужно выполнять и ООО обязано вакцинировать своих сотрудников.

Однако суд оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не установил. Он признал, что санврач действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий, но деятельность в области торговли не входит в Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденный Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 (Накануне.RU писало об этом неоднократно).

"Общество [ООО] не имеет полномочий обязать своих работников пройти профилактические прививки, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 5, частью 2 статьи 11 Закона № 157-ФЗ граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок, профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, иммунопрофилактика граждан является добровольной", - говорится в решении суда, который полностью поддерживает суд первой инстанции.

Также подчеркивается, что все нормы, которые перечисляет суд (их около десятка), "устанавливают, по сути, цель проведения профилактических прививок, порядок и условия их проведения, но не возлагают обязанности на работодателей по обязательной иммунизации сотрудников от гриппа". Поэтому суд апелляционной инстанции считает необоснованным возложение на работодателя обязанности осуществлять вакцинацию сотрудников. Кроме того, у работодателя нет полномочий обязать своих работников сделать прививки.

Суд отмечает, что работодатель не имеет права выпытывать у сотрудника, вакцинирован он или нет. Это сформулировано так: отказ от прививки оформляется в медицинской организации, где и хранится, и законодательство не предусматривают нахождение этого документа у работодателя.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев. Оно было вынесено 2 июня. Накануне.RU будет следить за развитием событий.