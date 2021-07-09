"ЕР" потребовали снять с выборов в Госдуму из-за контактов Лаврова с талибами*

Правозащитница, кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Марина Литвинович подала жалобу в Центральную избирательную комиссию России с требованием лишить регистрации на выборах "Единую Россию".

"Подала жалобу в ЦИК. Требую не регистрировать список "Единой России" на выборах в ГД, поскольку в этом списке на 2 месте находится Сергей Лавров, известный многократным взаимодействием с "Движением Талибан"*, признанным решением Верховного суда России террористическим и запрещённым. На этом основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах Олегу Степанову и Илье Яшину", - рассказала о своем мотиве Литвинович.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на съезде "Единой России" был утвержден одним из лидеров списка, с которым партия идет на выборы в Госдуму. В эти дни его ведомство в Москве проводит переговоры с представителями "Талибана" – террористической организации, запрещенной в России.

Напомним, Госдума в весеннюю сессию приняла закон, согласно которому граждане, имеющие отношение к террористическим и экстремистским организациям, не могут баллотироваться на выборах любого уровня.

*"Движение Талибан", талибы – террористическая организация, запрещенная в России