09 Июля 2021
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Политика В России
Правозащитница Марина Литвинович. (2021) | Фото: t.me/litvinovichm / Марина Литвинович

"ЕР" потребовали снять с выборов в Госдуму из-за контактов Лаврова с талибами*

Правозащитница, кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Марина Литвинович подала жалобу в Центральную избирательную комиссию России с требованием лишить регистрации на выборах "Единую Россию".

"Подала жалобу в ЦИК. Требую не регистрировать список "Единой России" на выборах в ГД, поскольку в этом списке на 2 месте находится Сергей Лавров, известный многократным взаимодействием с "Движением Талибан"*, признанным решением Верховного суда России террористическим и запрещённым. На этом основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах Олегу Степанову и Илье Яшину", - рассказала о своем мотиве Литвинович.

Правозащитница Марина Литвинович.(2021)|Фото: t.me/litvinovichm / Марина Литвинович

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на съезде "Единой России" был утвержден одним из лидеров списка, с которым партия идет на выборы в Госдуму. В эти дни его ведомство в Москве проводит переговоры с представителями "Талибана" – террористической организации, запрещенной в России.

Напомним, Госдума в весеннюю сессию приняла закон, согласно которому граждане, имеющие отношение к террористическим и экстремистским организациям, не могут баллотироваться на выборах любого уровня.

*"Движение Талибан", талибы – террористическая организация, запрещенная в России

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Теги: единая россия, сергей лавров, марина литвинович, талибы, жалоба, цик



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