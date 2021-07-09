Губернатор Югры поведёт "ЕР" в окружную думу по "Карте развития"

Губернатор Наталья Комарова возглавила список кандидатов в думу Югры. Эта кампания – часть большого выборного процесса: в сентябре предстоит также выбирать депутатов Государственной, тюменской областной дум, а также парламентов различных городов, куда "единороссы" идут единой командой. Эксперты отмечают, что решение главы автономии возглавить список является верным, потому что она самый известный в Югре политик, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Комарова возглавила список кандидатов в думу Югры. Также в тройку лидеров вошли: секретарь регионального отделения партии, спикер окружной думы Борис Хохряков и председатель комитета по социальной политике окружного парламента Василий Филипенко. Об этом стало известно на партийной конференции, состоявшейся в Ханты-Мансийске 6 июля.

"Принимая решение об участии в выборах губернатора, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным я подтвердила свою готовность и в дальнейшем служить югорчанам, служить России. Принимая ответственность за реализацию программы развития региона, считаю правильным участвовать в выборах депутатов думы Югры в составе списка кандидатов от партии "Единая Россия", – сказала губернатор.

Она подчеркнула важность командной работы в период больших выборов. 17-19 сентября югорчане будут выбирать депутатов Государственной, тюменской областной, югорской окружной дум, а также муниципальных парламентов.

"По сути, сформировано особое звено – "Команда развития". Это та часть общества, которая предлагает, реализует, берет ответственность за достижение результата, не уходит от ответа, от диалога с людьми. "Единая Россия", как ведущая политическая сила страны, стала объединяющей платформой, консолидирующей все заинтересованные силы общества для формирования и реализации программы развития региона на ближайшие пять лет. Нас объединяет уважение к людям, нацеленность на мирное развитие во всем, приоритет эффективности и работы на результат", – отмечает Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула важность создания "Карты развития Югры" – программы, которая объединяет проведение открытых встреч, форумов с целью сбора предложений по развитию региона, повышению качества жизни от жителей и открытый интернет-ресурс – технологическую платформу, куда может зайти каждый житель региона, чтобы оставить свое сообщение о проблеме и ознакомиться с результатами реализации предложений. Вскоре во всех муниципальных образованиях региона в рамках проекта пройдут встречи "Команды Югры". По словам Комаровой, это тот список улучшений, который будет сформирован обществом и который предстоит реализовать в ближайшие пять лет.

Каждый житель автономного округа сможет внести конкретные предложения, пожелания, инициативы о том, какие задачи следует решить в первую очередь. Карта станет программой, учитывающей стратегию социально-экономического развития, достижение национальных целей, и будет интегрирована в обновленную стратегию социально-экономического развития региона, программы развития.

""Карта развития Югры" – это проактивная платформа. Она объединяет многие созданные и работающие у нас ресурсы. Мы будем рассчитывать на то, что лидеры общественного мнения, избиратели, граждане одинаково заинтересованы в этом ресурсе, и найдут для себя здесь важное и необходимое для того, чтобы добиться задуманного результата. Каждый житель автономного округа сможет внести конкретные предложения, пожелания, инициативы о том, какие задачи следует решить в первую очередь. Карта станет нашей общей программой, учитывающей стратегию социально-экономического развития, достижение национальных целей. Она будет интегрирована в обновленную Стратегию социально-экономического развития региона, программы развития", - сказала губернатор.

На "Карте" есть место как для "небольших решений", от которых зависит качество жизни на местах, так и для масштабных инфраструктурных проектов, включая строительство второго мостового перехода через Обь, разработку трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири и развитие наукоемких нефтегазохимических производств.

"Мы уже приступили к разработке "Карты развития Югры", – говорит лидер региональных "единороссов" Борис Хохряков. – Заполнение этой карты – а значит, исполнение наказов, задач и пожеланий, станут показателями достижения национальных целевых показателей и, безусловно, тех направлений, которые обозначены партией как направления предвыборной программы. Обращаюсь ко всем неравнодушным к будущему региона югорчанам, вносите свои предложения и пожелания в рамках проекта".

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Александр Зеленский отметил, что "Команде Югры" под силу решить задачи любой сложности.

"Перед нами стоят цели, достижение которых потребуют значительных усилий, но и позволят вывести регион на новый качественный уровень. Слаженной команде удается эффективнее решать большие задачи. Поэтому мы берем на себя обязательство, что каждая проблема, которую ставят люди перед конкретным депутатом или кандидатом, считается также задачей всей "Команды Югры", и на её решение будут направлены общие возможности. Именно это и прозвучало в обращении, с которым от лица "Команды" на встрече с губернатором выступил лидер единороссов ХМАО Борис Хохряков. Разделяю эту позицию и уверен, что именно так мы сможем достигнуть результатов, которых ждут от нас югорчане", - сказал Зеленский.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что принятое Комаровой решение о том, чтобы возглавить список, сможет помочь привлечь голоса избирателей.

"С самого начала выборов по спискам в регионах "тюменской матрёшки" списки партии власти возглавляет губернатор. Это тенденция. В Тюменской области и автономиях губернаторы – самые популярные действующие политики, поэтому найти фигуру с таким же уровнем популярности довольно-таки трудно", - сказал политолог.

Он добавил, что сбор предложений в рамках "Карты развития Югры" – определенно шанс для жителей, потому что различные предложения смогут попасть в концепцию социально-экономического развития округа.

Добавим, что аналогичное решение – возглавить список "единороссов" на выборах – принято главой Тюменской области Александром Моором, который возглавил "единороссов" на выборах в парламент "юга". А первым в "выборном" списке кандидатов в депутаты Госдумы, включающем представителей партии в Курганской области и регионах "тюменской матрёшки", стоит полпред президента в УрФО Владимир Якушев.