09 Июля 2021
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зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Несмотря на удар стихии, на Кубани собрали урожай зерна больше, чем в прошлом году

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об успехах местных фермеров. По его словам, они уже почти три недели убирают урожай, хотя на время дождей приходилось приостанавливать работу. К сегодняшнему дню в регионе собрано уже более 1,5 млн тонн зерна.

"В этом году идет настоящая битва — важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас уже обмолочено около 278 тыс. гектаров. Несмотря на разгул стихии, урожайность выше прошлогодней. Не сомневаюсь, мы сможем сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны", - написал Кондратьев в своем блоге в Instagram.

Он добавил, что лидерами по урожайности стали Новокубанский, Кореновский и Выселковский районы.

Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев высказывал опасения на счет урожая этого года: сильная засуха и отсутствие осадков в стране сменяются проливными дождями и ураганами с градом.

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Теги: урожай, зерно, кубань, сбор урожая, вениамин кондратьев



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