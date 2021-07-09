Несмотря на удар стихии, на Кубани собрали урожай зерна больше, чем в прошлом году

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об успехах местных фермеров. По его словам, они уже почти три недели убирают урожай, хотя на время дождей приходилось приостанавливать работу. К сегодняшнему дню в регионе собрано уже более 1,5 млн тонн зерна.

"В этом году идет настоящая битва — важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас уже обмолочено около 278 тыс. гектаров. Несмотря на разгул стихии, урожайность выше прошлогодней. Не сомневаюсь, мы сможем сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны", - написал Кондратьев в своем блоге в Instagram.

Он добавил, что лидерами по урожайности стали Новокубанский, Кореновский и Выселковский районы.

Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев высказывал опасения на счет урожая этого года: сильная засуха и отсутствие осадков в стране сменяются проливными дождями и ураганами с градом.