Курортам Кубани разрешили принимать невакцинированных туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 1 августа разрешил принимать на курорты туристов, которые готовы пройти вакцинацию по прибытии в регион.

Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней.

Ранее Ростуризм вновь призвал смягчить требования к туристам на Кубани. В ведомстве сообщили, что отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются.

Напомним, власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа. Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться.

Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила. Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус. В Роспотребнадзоре рекомендовали разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших. Позже власти пошли на эту уступку.