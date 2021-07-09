ПФР: Свердловчане допускают массу ошибок при подаче заявлений на новые пособия

Жители Среднего Урала допускают массу ошибок при подаче заявлений на новые ежемесячные пособия. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

Напомним, с 1 июля стартовал прием заявлений на новые ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель), а также неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. А начиная с 15 июля откроется прием заявлений на единовременную выплату школьникам от 6 до 18 лет.

Как рассказала Ольга Шубина, лучше всего подавать заявление через портал Госуслуг, либо через клиентскую службу по месту регистрации или фактического проживания. Все заявления будут рассмотрены Пенсионным фондом автоматически. По первым двум категориям на сегодняшний день подано уже более 27 тысяч заявлений.

"И к сожалению, когда мы анализируем поступившие заявления, там очень и очень много ошибок при заполнении. Неправильно указаны данные ребенка – фамилия, имя, отчество отличаются от указанных в свидетельстве о рождении. Неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка – серия, номер. Неправильно указывается СНИЛС ребенка. Неправильно указаны сведения о банковском счете. Также встречается отсутствие судебных решений о взыскании алиментов, что существенно усложняет работу Пенсионному фонду", - перечислила представитель ПФР.

Она призвала свердловчан очень внимательно заполнять заявления на портале Госуслуг, чтобы положенные пособия были своевременно назначены и выплачены.

Отвечая на вопрос Накануне.RU Шубина уточнила, что на данный момент в области подано 8 тысяч заявлений на пособия по беременности и около 19 тысяч – на выплаты семьям с детьми. По ее данным, всего в регионе на данные выплаты могут претендовать до 10 тысяч беременных женщин и 18 тысяч неполных семей.

Ольга Шубина заверила, что средств на обеспечение данных выплат "выделено достаточно", но точную сумму назвать затруднилась.

"Проблем никаких со средствами не будет", - заключила представитель Пенсионного фонда.