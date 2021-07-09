09 Июля 2021
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Пермская санавиация (2021) | Фото: permkrai.ru / сайт губернатора и Правительства Пермского края

"В Прикамье сейчас нет санавиации". Парализованного работника заповедника отказались эвакуировать

В Пермском крае инспектора заповедника "Вишерский" Алексея Бахтиярова, которому стало плохо, не смогли оперативно эвакуировать из-за проблем с санавиацией, передает корреспондент Накануне.RU.

Инспектор работает на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). Накануне он сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в настоящее время в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.

"Алексей Бахтияров жив. Его эвакуировали в Красновишерск. Состояние его уточняется", - говорится в сообщении.

В минздраве подтвердили, что контракт с подрядчиком, выполняющим санитарные рейсы в Пермском крае, расторгнут.

"Действительно, в настоящее время у санитарной авиации Пермского края нет вертолета, так как ранее был разорван контракт с предыдущим подрядчиком. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры. Отметим, что работа санитарной авиации в крае не приостановлена. Пациентам, нуждающимся в данном виде экстренной транспортировки, оказывается своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Однако каким образом эвакуируют больных при отсутствии вертолета, в минздраве не уточнили.

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Теги: Вишерский, заповедник, инспектор, эвакуация



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