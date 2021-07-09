Попова заявила о необходимости вакцинации всего населения России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить в России от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

Об этом руководитель ведомства заявила в интервью Наиле Аскер-заде, которое она разместила в своем Telegram-канале.

Так Попова ответила на вопрос о том, опыт каких государств она считает эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовали совместное обращение к трудящимся, работодателям и правительству страны с призывом ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения страны от коронавируса.

В Кремле, комментируя инициативу работодателей и профсоюзов, заявили, что ответ должен быть сформирован в правительстве.