Жителей южноуральского поселка эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей Посёлка Джабык Карталинского района эвакуируют из-за угрозы распространения огня на населенный пункт. В муниципалитет уже выехал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Людей вывозят на двух автобусах ПАЗ. Всего в поселке проживает 738 человек, из них 215 детей.

Напомним, в настоящий момент продолжают действовать три очага природных пожаров общей площадью 1 тыс. 450 га в Карталинском и Нагайбакском районах. Лесные пожары бушуют в пяти км зоне от пяти населенных пунктов Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый, Париж.

На тушение пожаров привлечена авиация МЧС – самолет Бе-200 и специальный вертолет Ми-8. МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов в Челябинской области. Привлечено более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд РЖД.

Вокруг населенных пунктов проведена дополнительная опашка, расширены минерализованные полосы, привлечены 17 единиц инженерной техники. В поселках организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России.