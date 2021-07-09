Жителей южноуральского поселка эвакуируют из-за лесного пожара

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Жителей южноуральского поселка эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей Посёлка Джабык Карталинского района эвакуируют из-за угрозы распространения огня на населенный пункт. В муниципалитет уже выехал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Людей вывозят на двух автобусах ПАЗ. Всего в поселке проживает 738 человек, из них 215 детей.

Напомним, в настоящий момент продолжают действовать три очага природных пожаров общей площадью 1 тыс. 450 га в Карталинском и Нагайбакском районах. Лесные пожары бушуют в пяти км зоне от пяти населенных пунктов Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый, Париж.

На тушение пожаров привлечена авиация МЧС – самолет Бе-200 и специальный вертолет Ми-8. МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов в Челябинской области. Привлечено более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе два пожарных и один восстановительный поезд РЖД.

Вокруг населенных пунктов проведена дополнительная опашка, расширены минерализованные полосы, привлечены 17 единиц инженерной техники. В поселках организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: поселок Джабык, эвакуация, лесной пожар, МЧС,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети