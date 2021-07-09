09 Июля 2021
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Схиигумен Сергий (2019) | Фото: vk.com

Дело экс-схимонаха Сергия будет рассматривать московский суд

Верховный суд РФ определил территориальную подсудность дела бывшего схимонаха Николая Романова (Сергия). Дело будет рассматривать Измайловский Районный суд Москвы. Об этом сообщают адвокаты экс-клирика.

Напомним, что процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Романову вменяется три статьи УК РФ: статьях 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство)

Сейчас Сергий находится под арестом в Москве. Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года.

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Теги: Сергий, суд, Романов



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