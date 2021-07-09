В Индонезии смертность вакцинированных медиков в 7 раз превысила смертность невакцинированного населения

По данным независимой группы данных Lapor COVID-19, в Индонезии с июня умер 131 медик, почти все были привиты вакциной от коронавируса Sinovac. В том числе уже 50 умерли в июле. Об этом сообщает CNN.

На днях в стране от коронавируса умерла главный ученый по проведению исследований китайской вакцины Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр, ранее привившаяся от ковида. Ее смерть произошла на фоне того, что смертность из-за коронавируса в Индонезии в условиях массовой вакцинации достигла рекордного уровня. В июне более 350 врачей и медработников заболели ковидом, десятки были госпитализированы. Заражения и смерти вакцинированных медиков в Индонезии обострили вопросы об эффективности и безопасности вакцин.

Вакцинация в стране началась в конце января. На сегодня в Индонезии две дозы получили 5% населения, одну - 12%. С начала июня ситуация с коронавирусом стала резко ухудшаться. Вместо весенних 5 тыс. новых случаев в день произошел резкий скачок. Сейчас этот показатель превысил 30 тыс. Ежедневная смертность выросла примерно со 150 до 700.

Если влияние вакцинации на общую заболеваемость и смертность неочевидно, то ее влияние на смертность медиков не вызывает сомнений. В начале сентября 2020 года сообщалось о том, что в первые месяцы борьбы с ковидом, когда многое о вирусе еще было неизвестно, в стране умерли всего 104 врача. То есть только за последний месяц в Индонезии умерло больше вакцинированных врачей, чем до этого невакцинированных за полгода. Это ставит под большой вопрос необходимость и безопасность ковид-вакцинации.

Всего в стране за последний месяц от ковида умерли 13 тыс. человек, или 48 на миллион населения . Среди медиков, более 95% из которых были вакцинированы, умерли 131. По данным Всемирного банка за 2012 год, в Индонезии насчитывалось 0,2 врача на 1000 человек, то есть, если эти цифры не претерпели больших изменений, при населении страны 271 млн человек, сейчас это составляет около 54 тыс. врачей. По данным "Википедии" со ссылкой на сайт ЦРУ, это 0,29 врачей на 1000 населения, или около 78 тыс. врачей. Помимо врачей, в стране также было 220 тыс. среднего медперсонала, хотя наблюдалась тенденция роста его численности. Суммируя с врачами по максимальному варианту и учитывая эту тенденцию роста, получается около 350 тыс. медработников. То есть смертность среди медиков за тот же период составила 370 на миллион . Таким образом, среди медиков (почти всех вакцинированных) за последний месяц умерло 7 раз больше, чем среди населения (с малой долей вакцинированных).

Власти страны обвиняют во всем новый штамм вируса, но это объяснение выглядит неубедительно: все население живет на одной территории, и инфекции общие для всех. И хотя медики гораздо чаще сталкиваются с больными, они почти все вакцинированы, что теоретически должно их защищать от заболевания и уж точно от тяжелых случаев, а тем более смерти. К тому же при расчете смертности медиков в их общую численность входят фармацевты, стоматологи и прочие медработники, которые не заняты напрямую лечением ковидных больных.

Единственной видимой причиной, которая многократно чаще уносит жизнь медиков, судя по индонезийским данным, может только ковид-вакцинация. Причем речь идет не просто о слабой эффективности вакцин, а об их прямой опасности для жизни людей.

Вакцинация от коронавируса в Индонезии разрешена препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".