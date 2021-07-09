В Псковской епархии назвали фейком слухи о принуждении к вакцинации братии местных монастырей

09 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО В России
Владимир Путин, митрополит Тихон (2018) | Фото: kremlin.ru

В Псковской епархии назвали фейком слухи о принуждении к вакцинации братии местных монастырей

В пресс-службе Псковской епархии, которой ведает митрополит Тихон (Шевкунов), опровергли слухи о принудительной вакцинации клириков, назвав такие новости фейковыми.
Читайте также:

В заявлении пресс-службы епархии приводятся имена конкретных насельников Псково-Печерского монастыря, которые, якобы, покинули обитель "когда братию привезли на автобусе на прививки".

"Архимандрит Мефодий, как и каждый год в летние месяцы, помогает во время сельскохозяйственной страды в женском монастыре во Владимирце. Архимандрит Таврион недавно отъехал в лечебный отпуск. Игумен Хрисанф скоро возвращается после лечения. Схиархимандрит Никон находится в монастыре. Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве", - говорится в сообщении.

В епархии отмечают, что часть братии привилась, часть – не захотела, некоторые ждут ответа от своих врачей или других вакцин.

"Клеветникам" припомнили священное писание: "Помните ли вы, что "клеветники Царствия Божия не наследуют" ( 1 Кор. 6:10)? Или для вас ничего не значат эти слова святого Апостола? Что же, и слова Спасителя для вас тоже – ничто: "Ваш отец — диавол; Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи" (Ин.8:44)".

Также в Псковской епархии заступили за митрополита Илариона, который, якобы, "в Дивеево отказался причащать непривитых прихожан". "Конечно же, это тоже полная, абсолютная ложь", - добавили в пресс-службе.

В РПЦ полагают, что распространители фейков преследуют цель раскола Церкви, а также "безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции".

"Вспомним, как совсем недавно, в начале эпидемии те же голоса исступленно кричали, что никакого "ковида" и опасности от него нет и в помине", - заключают в Псковской епархии.

Напомним, митрополит Тихон активно призывал паству вакцинироваться: "Я как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно же, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: фейк, обязательная вакцинация, псковская епархия, митрополит тихон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети