В Псковской епархии назвали фейком слухи о принуждении к вакцинации братии местных монастырей

В пресс-службе Псковской епархии, которой ведает митрополит Тихон (Шевкунов), опровергли слухи о принудительной вакцинации клириков, назвав такие новости фейковыми.

В заявлении пресс-службы епархии приводятся имена конкретных насельников Псково-Печерского монастыря, которые, якобы, покинули обитель "когда братию привезли на автобусе на прививки".

"Архимандрит Мефодий, как и каждый год в летние месяцы, помогает во время сельскохозяйственной страды в женском монастыре во Владимирце. Архимандрит Таврион недавно отъехал в лечебный отпуск. Игумен Хрисанф скоро возвращается после лечения. Схиархимандрит Никон находится в монастыре. Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве", - говорится в сообщении.

В епархии отмечают, что часть братии привилась, часть – не захотела, некоторые ждут ответа от своих врачей или других вакцин.

"Клеветникам" припомнили священное писание: "Помните ли вы, что "клеветники Царствия Божия не наследуют" ( 1 Кор. 6:10)? Или для вас ничего не значат эти слова святого Апостола? Что же, и слова Спасителя для вас тоже – ничто: "Ваш отец — диавол; Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи" (Ин.8:44)".

Также в Псковской епархии заступили за митрополита Илариона, который, якобы, "в Дивеево отказался причащать непривитых прихожан". "Конечно же, это тоже полная, абсолютная ложь", - добавили в пресс-службе.

В РПЦ полагают, что распространители фейков преследуют цель раскола Церкви, а также "безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции".

"Вспомним, как совсем недавно, в начале эпидемии те же голоса исступленно кричали, что никакого "ковида" и опасности от него нет и в помине", - заключают в Псковской епархии.

Напомним, митрополит Тихон активно призывал паству вакцинироваться: "Я как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно же, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось".