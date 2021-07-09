Сургутский район пятый раз подряд возглавил региональный рейтинг инвестиционной привлекательности

Сургутский район пятый год подряд стал лидером в окружном рейтинге по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Муниципальные власти подставили представителям бизнеса плечо в "коронавирусном" 2020-ом, не дав свернуть производства. Тут речь идёт и о налоговых льготах, и о снижении арендных платежей, и о прямой финансовой поддержке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что в районе 2 тыс. 525 субъектов малого и среднего предпринимательства, в реестре самозанятых – 1 тыс. 133 представителя бизнеса. Несмотря на пандемию, доходов в бюджет поступило больше – 170 млн руб. в 2020-ом против 154 млн в 2019 г. – выросли и сумма налогов, и количество работников. На поддержку бизнеса в ушедшем году власти муниципалитета потратили 25 млн руб.

Андрей Трубецкой в беседе с журналистами не так давно рассказывал, какая система выстроена муниципальными властям для работы с инвесторами: "В 2015 году в администрации района создано структурное подразделение по работе с инвесторами. В него были переданы полномочия по поддержке МСП и проектной деятельности. Численность работников администрации при этом мы не наращивали. Создали подразделение за счёт оптимизации внутренних ресурсов. Теперь управление работает с инвесторами по принципу «одного окна», контролирует решения любых вопросов инвесторов и максимально снимает административные барьеры. Для управления установлены показатели эффективности деятельности (41 KPI)".

По словам замглавы района Юлии Марковой, работа по улучшению инвестиционной привлекательности носит командный характер. Рейтинг в этом году изменился. Из 32 показателей шесть носят опросный характер – региональный аналитический центр опрашивает предпринимателей.

"Остальные 26 показателей разделены по шести блокам. Например, "инвестиционная деятельность", "поддержка малого и среднего предпринимательства", "информационная работа". В совокупности эта работа ложится в результат рейтинга. Оценивают все 22 муниципальных образования Сургутского района. Потом результаты станут составной частью рейтинга округа, когда будут аналогично оценивать уже регионы страны", - сказала Маркова.

При этом, важно отметить, что в текущем году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в федеральном рейтинге вошёл в топ-10 регионов, заняв шестое место.

"Это прорывное событие. В копилку рейтинга попала и оценка муниципальных образований. С введением режима повышенной готовности мы сразу организовали внеочередную работу Совета по поддержке малого и среднего бизнеса, опросили предпринимателей, что нужно для того, чтобы их детище могло выжить в новых условиях. В этом и заключается работа власти – в способности быстро реагировать на изменения, гибкости", - сказала Маркова.

Она отметила, что для создания инвестиционного климата важны любые проекты – строительные, промышленные и другие. На профильных форумах, состоявшихся в Челябинске и Калининграде, администрацию Сургутского района заинтересовал опыт создания особых экономических зон и индустриальных парков.

Помощь предпринимателям в сложных условиях борьбы с пандемией в Сургутском районе была кратно расширена.

"Во-первых, мы ввели компенсацию заработной платы до прожиточного минимума для тех организаций, работа которых остановилась. Во-вторых, кратно увеличили сумму аренды за нежилые помещения. В-третьих, мы договорились с владельцами торговых центров, что они перенесут срок оплаты аренды у них помещений или вовсе отменят такую плату на время, пока бизнесмены работать не могут. Также от затрат на аренду освобождены те, кто работал в общеобразовательных организациях. Снижена была ставка налога на имущество физлиц, перенесли срок оплаты по земле, имуществу. То есть, речь идёт о комплексе мер поддержки", - отметил Андрей Трубецкой.