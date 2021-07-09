09 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Крестный ход, Екатеринбург (2021) | Фото: Екатеринбургская епархия

"Захотел поиграть мускулами на публику". Экс-схимонах Сергий о намерении митрополита Евгения провести крестный ход в Царские дни

Бывший схимонах Николай Романов (Сергий) назвал план митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга провести крестный ход в Царские дни, желанием "поиграть мускулами на публику" и "поднять лежащие на глубоком дне рейтинги".

"Санкционировав силовой разгон более 500 женщин, детей и инвалидов из женского монастыря, митрополит пытается хоть как-то обелить себя в глазах общественности. Постоянно заглядывающий власти в рот Евгений Кульберг имитирует бунт и призывает всех идти на запрещенный губернатором крестный ход", - заявил Романов.

По его словам митрополит "идет против власти" только чтобы приобрести авторитет среди региональной элиты, "которой до сих пор нет до него дела". Да и сам якобы хочет "переплюнуть" бывшего клирика, ведь в прошлом году в крестном ходе в Свердловской области участвовало несколько тысяч человек.

"В Сети задают логичные вопросы: что светит владыке за призыв к участию в "несанкционированной акции" и будут ли на крестном ходе ОМОН и автозаки? Ведь силовики и Екатеринбургская епархия - это уже традиция", - комментирует ситуацию Романов.

Напомним, что в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе, губернатор Евгений Куйвашев заявил вчера об отмене крестного хода. При этом вечером в епархии рассказали об обратном, заверив, что мероприятие состоится, несмотря на covid-ограничения. Сегодня к словам секретаря епархиального совета Вениамина Райникова присоединился и митрополит Евгений, заявив, что может возглавить шествие.

На данный момент споры по проведению мероприятия продолжаются. В департаменте информационной политики заявили, что вопрос находится не в их компетенции, а источник в областном ГУ МВД сообщил Накануне.RU, что в главке сейчас в шоке от всей ситуации.

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Теги: крестный ход, митрополит Евгений, Сергий, Романов



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