09 Июля 2021
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задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

Боевик ИГ задержан в Подмосковье за подготовку теракта

В Подмосковье задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) за подготовку теракта.

Как сообщили в ГСУСК, у исламиста изъяли заготовку самодельной бомбы и компоненты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный - 21-летний гражданин "одного из соседних государств". Он сознался в подготовке теракта.

5 июля ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в России. Взрывы готовились членами законспирированных ячеек террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Двое террористов задержаны, еще шестеро — ликвидированы.

По данным ведомства, теракты планировались в Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Москве.

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Теги: боевик иг, теракт, подмосковье



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